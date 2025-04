Tuttosport: “I rinnovi di Ludergnani e Moretti”

Il Torino blinda due dirigenti. Il primo è Emiliano Moretti, collaboratore dell'area tecnica ed ex storico giocatore granata, mentre il secondo è Ludergnani, dirigente del settore giovanile del Torino. "Il rinnovo di contratto di Ludergnani, tuttavia, non è l’unico. Ieri è stata anche ufficializzata la prosecuzione del rapporto con Emiliano Moretti. Uomo molto stimato da Cairo, dagli altri dirigenti del club (in primis da Davide Vagnati) e pure dai giocatori, che riconoscono in lui una figura di riferimento. Moretti, infatti, di questo Toro conosce tutto, vista la sua lunga militanza. E il passato illustre da giocatore lo rende credibile anche agli occhi dei tifosi, che ancora lo considerano un idolo".