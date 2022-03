Tuttosport: “I rischi dell’attesa fino a giugno per il rinnovo di Belotti”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il tema del rinnovo di contratto di Andrea Belotti. Il numero 9 del Torino e la società granata hanno entrambi intenzione di sedersi ancora per provare ad imbastire un rinnovo di contratto. Al momento però entrambe le parti hanno rimandato ogni tipo di discorso a fine stagione. Ci si domanda però se aspettare fino a giugno sia la mossa più conveniente per cercare di rinnovare l'accordo. Data la crisi economica che c'è nel calcio di oggi è difficile pensare che quest'estate ci siano tante squadre disposte ad offrire più di quei 3,6 milioni di euro offerti dal presidente Cairo. Il rifiuto del Gallo testimonia che non ne fa una questione economica ma che è interessato al progetto e alle ambizioni. Anche il tecnico Juric pretende chiarezza e programmazione anche perché in caso di addio di Belotti bisognerebbe trovare una giusta alternariva, come ad esempio il nome di Milik.