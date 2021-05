Tuttosport: “Idea di Belotti incidere la canzone sul Grande Torino”

La pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi dedicate al Toro

Si è messo in contatto con i Sensounico, chiedendo di poter partecipare alla canzone. Il capitano granata ha chiesto di poter leggere i nomi dei caduti di Superga e l'ultimo verso: "E per tutti i cuori granata che non battono più". Un'idea nata spontaneamente da Belotti, che si è recato in uno studio di registrazione professionale per declamare la formazione degli Invincibili.