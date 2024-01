Tuttosport: “Il Bayern piomba su Buongiorno”

Non solo il Milan, anche il Bayern Monaco è sulle tracce di Alessandro Buongiorno. "I ripetuti problemi fisici incontrati tra autunno e inverno dall’ex bianconero De Ligt (tra l’altro nuovamente fermo da metà gennaio per una lesione capsulare al ginocchio sinistro: si parla di circa 45 giorni di stop) avevano messo in moto la dirigenza del Bayern e nel ventaglio di obiettivi era comparso anche il nome di Buongiorno. Di qui una serie di contatti. Non è da escludere che in estate qualcosa si possa muovere" scrive il quotidiano tra le sue pagine.