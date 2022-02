Tuttosport: “Il Derby con la Juventus per cercare di riscattarsi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il derby di venerdì sera - scrive Tuttosport - si configura come una svolta per il Toro. In un modo o nell’altro, qualunque sia il risultato della partita. Naturalmente la speranza è quella di (finalmente) vincerlo per regalare una soddisfazione vera ai tifosi il cui entusiasmo, nonostante l’arrivo di Juric e del gioco arrembante, si è nuovamente raffreddato. E non per il freddo pungente. Le ultime due prestazioni, contro Udinese e Venezia, dopo la beffa col Sassuolo, hanno inevitabilmente peggiorato la situazione": per questo, il Derby contro la Juventus rappresenta un'opportunità per riscattarsi, e in caso di vittoria allora si pensa davvero ad un arrivo in Europa. Con i bianconeri, Juric potrà contare su Lukic e Mandragora - tornati dopo la squalifica scontata contro il Veenzia - Belotti e Pjaca - già in campo sabato scorso- ma dovrà fare a meno di Praet. Il tecnico croato ritrova anche Pobega: il centrocampista granata è stato sottoposto ad un intervento al naso dopo lo scontro avvenuto con un giocatore del Venezia sabato scorso: con la Juventus si potrebbe vedere giocare sulla trequarti al posto di Praet.