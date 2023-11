Tuttosport: “Il Grande Azzardo senza cuscinetti”

Il Torino sta attraversando un periodo burrascoso. I risultati stentano ad arrivare, l'attacco continua a faticare e in più si aggiunge anche l'eliminazione contro il Frosinone in Coppa Italia. La sensazione, secondo Tuttosport, è che la stagione sia già sulla strada della mediocrità e a complicare la situazione c'è anche la questione allenatore. "Problemi di gioco, ancora e sempre notevoli. Sterilità offensiva, grave: 7 reti segnate. E ben 12 subite: la fase difensiva non è più granitica. Boomerang nello spogliatoio, tra fratture, (per Radonjic si guarda già al mercato di gennaio), scollamenti (Ilic), ricuciture in corso (Sanabria, Karamoh) e involuzioni (Vlasic). Anche equivoci e dogmatismi tattici". Continua poi il giornale sportivo: "Cairo ha deciso di andare avanti con Juric nonostante il tecnico avesse ripetutamente rifiutato il rinnovo contrattuale. E nonostante due anni sì positivi sul prato, ma sfaldati, svuotati, sfibrati, crepati da rapporti troppo spesso bellicosi".