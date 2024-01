Tuttosport: “Il Mallorca punta Radonjic e lui apre al trasferimento in Spagna”

Tuttosport questa mattina fa il punto sul mercato del Torino riportando dell'interesse del Mallorca per Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo è infatti in uscita dal club granata nonostante un ottimo inizio di stagione, soprattutto a causa di alcuni dissapori con il tecnico Ivan Juric che lo ha infatti messo sempre più da parte facendolo scendere molto nelle sue gerarchie. Il profilo di Radonjic piace parecchio al club spagnolo che ora però deve riuscire a convincere il Toro con l'offerta giusta, che al momento non è ancora arrivata. La richiesta di Cairo è di circa 3 milioni di euro soprattutto dopo che era arrivata una proposta da 3,5 da parte del San Jose ma lo stesso numero 10 ex Marsiglia ha rifiutato la destinazione statunitense. Sullo sfondo resta la pista Monza che ora deve però far fronte alla concorrenza del Mallorca, una destinazione che Radonjic ha già accettato e per la quale rimane in attesa di novità in merito ad intese tra le società.