Tuttosport: “Il nuovo Toro di Vanoli”

Seconda vittoria consecutiva del Torino di Paolo Vanoli: a Monza i granata si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Elmas e Casadei, entrambi arrivati nell'ultima sessione di mercato di gennaio. "Elmas più Casadei: e il Toro vola. Evviva la qualità che paga e, soprattutto, fa vincere. I granata sbancano Monza grazie ai gol di due giocatori (arrivati a gennaio) tra i più tecnici nella rosa di Vanoli. E grazie anche a un ritrovato Vlasic, inarrestabile negli strappi e bravo a servire palloni invitanti. Il croato sta crescendo in maniera evidente. Questo sì che è un nuovo Toro! Una squadra che ha conquistato i suoi tifosi, numerosissimi ed entusiasti a Monza (oltre tremila): un Toro che, se fosse stato costruito così in estate, a quest’ora sarebbe a lottare per un piazzamento importante" si legge tra le pagine del quotidiano.