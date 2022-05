Tuttosport: “Il piano di Cairo per Praet, ecco l’offerta al Leicester”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport questa mattina fa un riassunto delle trattative di mercato più calde in questo momento per il Torino. Sono i ripresi i contatti con l'Inter per provare a portare in granata Dimarco e Pinamonti anche se oltre a quest'ultimo per l'attacco si valuta sempre Dovbyk. Con i nerazzurri i discorsi vanno avanti anche per Bremer che potrebbe firmare con la squadra di Inzaghi anche perché in difesa rischia di perdere Bastoni. A centrocampo si punta al ritorno di Mandragora e come sostituto di Pobega potrebbe arrivare uno tra Amrabat della Fiorentina e Maggiore dello Spezia. Per quanto riguarda la trequarti il presidente Urbano Cairo ha un piano per cercare di convincere il Leicester a ridare Dennis Praet al Toro. Il patron granata vorrebbe offrire al club inglese un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni per ridare a Juric uno dei migliori dell'ultimo campionato come il belga.