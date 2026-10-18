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"Volevo analizzare il Grande Torino": dal Filadelfia il racconto della tesi granata (VIDEO)
Zero clean sheet in questo avvio di stagione, un dato che delinea una certa fragilità difensiva del Torino. L'ultima volta che in casa granata hanno conosciuto questo record negativo era nel 2020 e in panchina c'era Giampaolo. Un'annata terribile per i tifosi, che hanno sudato freddo all'idea della retrocessione, scampata per miracolo. La difesa va registrata, per un buon campionato serve anche questo, come sottolinea Tuttosport.
"Non è ancora abbastanza per Abate. Non può esserlo per un allenatore che ha chiaramente sottolineato in più occasioni quanto sia importante per la sua squadra evitare gli errori da lui stesso defi niti «sciocchi», le disattenzioni, quelli che fi nora hanno portato il Torino a subire sempre gol in ognuna delle sei partite di campionato fi n qui disputate. Non è ancora abbastanza nonostante con l’Udinese la sua squadra abbia concesso “solo” una rete, frutto dell'unica vera occasione avuta dalla squadra di Runjaic".
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