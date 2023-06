Tuttosport: “Il Torino interessato ad Acuna del Siviglia”

Il Toro su Acuna dice Tuttosport: "Iniziando con l’esterno sinistro argentino, ieri si è data notizia del forte interesse manifestato dai granata per l’esterno sinistro argentino. Fresco vincitore dell’Europa League, inserito nella top 11 del torneo continentale, e a fi ne 2022 ptagonista con l’Albiceleste del trionfo Mondiale (dopo che nel 2021 i sudamericani, sempre con Acuna in gruppo, avevano vinto la Coppa America e la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa in finale contro l’Italia). Ebbene non soltanto il Milan - che comunque nel nuovo corso post Maldini e Massara sembra avere altre priorità - e la Lazio sono come il Torino sulle tracce del forte terzino del Siviglia. Che nel giro d’orizzonte fatto in Italia è stato proposto anche alla Juve. Sein questo momento per i bianconeri Acuna è una possibilità, per il Toro è però un obiettivo da perseguire con convinzione. Il suo arrivo accontenterebbe Juric sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto numerico, detto che porterebbe in dote personalità, esperienza e anche una bella dose di qualità. È infatti sulle corsie, che si deve concentrare larga parte del lavoro di Vagnati".