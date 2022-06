Tuttosport: “Il Torino propone 8 milioni alla Juventus per Mandragora”

Tuttosport questa mattina riporta le news relative al mercato del Torino. I granata stanno continuando a trattare con la Juventus per Rolando Mandragora. Il termine per il riscatto del giocatore è terminato ieri e per questo le due società devono ripartire da zero nella trattativa. Secondo il quotidiano piemontese, l'offerta del Toro è pari a 8 milioni di euro che si andrebbero a sommare al milione e mezzo già sborsato per il prestito di 18 mesi e farebbe quindi un totale di 9,5 milioni di euro. La distanza si sarebbe assottigliata a un solo milione, secondo Tuttosport, perché le richieste dei bianconeri sono pari a 10,5 milioni.