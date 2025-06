Tuttosport: “Il Torino segue Duda”

Il campionato è finito, riparte il calciomercato. In attesa di capire quale sarà il futuro della panchina granata, Vagnati sta lavorando su eventuali aggiustamenti della rosa. Un nome è quello di Duda, centrocampista del Verona. "Buona visione di gioco, piedi educati, fase di ambientamento nel campionato italiano già terminata ma anche una discreta esperienza a livello internazionale maturata sia con la propria nazionale (la Slovacchia) che nelle Coppe giocate con Legia Varsavia, Hertha Berlino e Colonia. E poi, aspetto di non secondaria importanza, possibilità di acquistarlo a para-metro zero: per tutti questi motivi in casa Torino si è iniziato a pensare come rinforzo in vista della prossima stagione a Ondrej Duda, centrocampista attualmente di proprietà del Verona ma che potrebbe lascia- re la formazione veneta nelle prossime settimane, considerato che il suo contratto scadrà proprio il 30 giugno e le firme per il prolungamento non sono ancora arrivate (e con il passa- re dei giorni l’impressione è che potrebbero non arrivare mai)".