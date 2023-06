Tuttosport: “Il Torino segue il terzino destro scozzese Johnston”

Tuttosport riporta una notizia di mercato che riguarda direttamente il Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese i granata hanno messo gli occhi su Max Johnstone, terzino destro scozzese di 19 anni. La società di via Arcivescovado non è però l'unica a seguire questo giovane talento perché su di lui hanno messo gli occhi anche altri due club di Serie A, vale a dire Udinese e Bologna. Molte squadre si sono messe sulle tracce di Johnstone nelle ultime settimane soprattutto dal momento in cui non ha voluto rinnovare il contratto che lo legava al Motherwell FC. Il classe 2003 infatti, ora che è finita la stagione, è di fatto svincolato e sembra desideroso di salutare il campionato scozzese e mettersi alla prova in leghe più prestigiose. Nel corso di questa stagione è stato eletto anche miglior giovane talento della Scozia. Riguardo questo giovane giocatore è stato interpellato anche l'ex calciatore del Toro Pasquale Bruno che giocò proprio in Scozia negli Hearts assieme al padre di Johnston, di nome Allan e che giocava come ala destra. Bruno ha affermato che il giovane terzino seguito dal Toro è dotato di buona corsa e tecnica, qualità che gli consentono di spingere molto.