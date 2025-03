Tuttosport: “Il Toro di Vanoli vince anche sugli spalti”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sulla stagione granata fino a questo momento: "Nonostante una classifica tutt'altro che esaltante, senza poter sognare l'Europa, i tifosi non hanno mai lasciato sola la squadra: in media 22.480 spettatori al Grande Torino. Affluenza super si va verso il record degli ultimi 13 anni. Contratti lunghi per tutti i migliori, basta tenerli. Da Ricci a Vlasic c'è lo zoccolo duro di talenti per puntare alle coppe. Con alcuni rinforzi di qualità questo Toro può diventare davvero ambizioso"