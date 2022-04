Tuttosport: “Il Toro insiste per tenere Pobega e cerca l’asta per Bremer”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Sul Tuttosport oggi in edicola c'è un'intervista ad Gianluca Sordo, ex granata che ha vinto la Coppa Italia del '93 contro la Roma. Sordo sulla sua fede calcistica: "Continuo a essere fortemente granata. Al Toro sono cresciuto, col Toro ho stampato la traversa ad Amsterdam all’ultimo minuto e poi la stagione successiva ho vinto la Coppa Italia. Qualche volta penso che se avessi fatto gol all’Ajax avremmo vinto la Coppa Uefa e in qualche forma sarei dentro la società granata ancora adesso". L'ex calciatore sprona anche Belotti a rimanere in granata: "Resti al Toro, del quale è un simbolo, con Juric. Ha qualità tecniche, grinta, determinazione e forza da granata vero. Spero di tutto cuore possa rimanere". Il quotidiano sportivo si concentra anche sul match di domenica sera. Pobega è il calciatore più atteso perché all'interno di questa partita ci sono diversi intrecci di mercato. A proposito, il Toro insiste per trattenerlo anche la prossima stagione e si aspetta un'asta per Bremer. Infine ci sono due articoli sulle probabili formazioni di domani di Torino e Milan. "In difesa si va verso la conferma di Izzo sulla destra, a sinistra si giocano la titolarità Rodriguez e Buongiorno. Il primo è una garanzia di affidabilità, il secondo ha ben figurato a Salerno.In avanti, la direzione è chiara: Pobega e Brekalo in appoggio a Belotti, rigenerato dalla grandissima prova offerta contro la Salernitana. Per il Milan Pioli manderà in panchina Brahim Diaz e Junior Messias, che non hanno saputo trovare giocate giuste e vincenti nelle ultime partite. Al loro posto, l’allenatore milanista schiererà Franck Kessie e Alexis Saelemaekers".