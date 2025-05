Tuttosport: “Il Toro non vince più”

Il Torino esce sconfitto dal match con l'Inter per 2-0: decisive le reti di Zalewski e Asllani. Quella con i nerazzurri è stata la prima sconfitta in casa della squadra di Vanoli nel 2025: "Si può dire che i granata, al di là della forza degli avversari incontrati ieri e a Napoli, abbiano invece mollato parte della lotta e delle motivazioni già da un bel po’: un solo punto nelle ultime 3 gare, appena 4 nelle ultime 5 partite (sconfitta pure a Como) e una sola vittoria nelle ultime 7. Non sono bei segnali, questi, pur se i granata ieri hanno comunque cercato di restare in partita nel