Tuttosport: “Il Toro pensa a Dossena del Cagliari per rinforzare la difesa”

"Vagnati avrebbe messo gli occhi su Alberto Dossena, 24 anni, difensore del Cagliari che con Ranieri è diventato punto inamovibile della squadra, tanto da partire sempre titolare nelle ultime sedici partite". Tuttosport prende in considerazione una possibile trattativa per Dossena, diventato un punto fermo dopo l'arrivo di Ranieri in Sardegna. Poi si torna sugli ululati razzisti ricevuti da Karamoh e Singo sabato all'Olimpico di Roma. Vengono citate le parole del procuratore francese a commento della vicenda: "Ciò che è successo sabato a Yann è semplicemente inaccettabile e inconcepibile. Gli sono vicino e sono davvero sorpreso che le autorità non si siano ancora occupate di questa vicenda. Gli ululati razzisti sono una vergogna, non devono avvenire per nessuna ragione: né in Italia, né in qualsiasi parte del mondo: il calcio è sinonimo di condivisione, non è accettabile questa disparità di trattamento". Infine un commento sulle performance di Sanabria, sempre più protagonista: "Anche solo ipotizzarlo, in estate, sarebbe stato assurdo. Chi avrebbe potuto credere che, dopo 31 giornate di campionato, i tre attaccanti centrali dell’Atalanta presi tutti assieme avrebbero segnato quanto il solo Sanabria? Nessuno".