Tuttosport: “Il Toro resta di sale per Beto, Cagliari su Sanabria”

Tuttosport quest'oggi propone un aggiornamento sul mercato del Torino che non prevede ottime notizie per il tecnico Paolo Vanoli per quanto concerne il reparto d'attacco. In Premier League nella giornata di ieri - sabato 1 febbraio - l'Everton ha vinto con un netto 4-0 contro il Leicester e tra i protagonisti c'è stato Beto che ha realizzato una doppietta e ha consolidato la sua posizione nel club inglese. Ora la partenza del centravanti ex Udinese in direzione Torino pare molto più complicata e quindi rischia di dover essere cercata un'altra via per l'attacco granata che potrebbe essere quella che porta a Giovanni Simeone. Nel frattempo viene rilanciata la notizia di un interessamento del Cagliari per Antonio Sanabria. Il tecnico rossoblù Davide Nicola vorrebbe portare in Sardegna il numero 9 paraguaiano per farsi dare una mano a raggiungere la salvezza, un rinforzo importante per il mercato di gennaio esattamente come fece nel gennaio 2021 quando lo acquistò dal Betis per raggiungere una complicatissima salvezza con il Toro.