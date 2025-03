Tuttosport: “Il Toro si scopre presuntuoso”

Nell'edizione odierna del quotidiano viene analizzata la gara tra Torino e Parma, terminata 2-2: "Il Toro si scopre presuntuoso. Primo tempo convincente e chiuso in vantaggio con un gol di Elmas. Dopo l'intervallo, squadra più bassa e meno attenta. La squadra di Vanoli ha buttato via 14 punti per le rimonte subite. Con i cambi il livello dei granata scende: Karamoh non crea pericoli. Vlasic qualità e sostanza. Coco è ancora distratto. Tre trasferte e tre gol, Elmas è già implacabile. L'ex jolly del Napoli ha segnato a Bologna, Monza e ieri a Parma".