Tuttosport: “Il Toro sterza su Shpendi”

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo riguardo ad alcuni possibili colpi del prossimo mercato granata: "Vagnati sta cercando un giovane di qualità per la prossima stagione. Piace molto l'interista ora in prestito allo Spezia (Esposito), però Marotta nel discorso chiede di inserire Ricci. E Cairo non vuole vincoli. L'alternativa è l'albanese del Cesena (Shpendi). In questo campionato di B ha già segnato 10 gol e ha davanti a sé un grande margine di crescita". Il quotidiano dedica anche una pagina al Robaldo, ormai vicino all'inaugurazione: "Cominciano settimane fondamentali per dipingere il futuro della società granata. Obiettivo inaugurazione 4 maggio. Poi la questione stadio legata alla cancellazione delle ipoteche dell’Agenzia delle Entrate".