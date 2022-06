Tuttosport: “Il Toro su Maggiore è in anticipo sulla Fiorentina”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport si concentra sul mercato in entrata del Torino. I granata se non dovessero riuscire a riprendere Rolando Mandragora, tornato alla Juventus, punterebbero su Giulio Maggiore. Il centrocampista dello Spezia piace anche a quella Fiorentina che sembra essere sul punto di rubare proprio Mandragora al Toro. Il dt granata Davide Vagnati è però decisamente più avanti rispetto ai viola. Considerando che il classe 1998 spezzino tra un anno sarà svincolato, la cifra che può chiedere il club ligure ai granata per il suo trasferimento si aggirerà attorno ai 5-6 milioni di euro.