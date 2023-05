Tuttosport: “Il Toro tenta l’assalto per Vlasic: prima offerta otto milioni”

"Già un paio di settimane fa su queste colonne si preannunciava una possibile mossa sotto i 9 milioni. Adesso che ci siamo, Vagnati spera di rompere finalmente il guscio dei londinesi. E di condurli a nuove trattative sicuramente complesse, indubbiamente arroventate, ma foriere nelle speranze di un possibile accordo, strada facendo. Tu chiedi 13, io offro 8, tu scendi a 12, io salgo a 9 e via dicendo. Ma in caso di chiusure categoriche da parte del West Ham, 13 milioni o niente? Allora tanti saluti, e ci spiace per Nikola. Vedremo: così come per Miranchuk. Che poi Vagnatistia guardandosi attorno alla voce trequartisti, per esempio dalle parti di Darder dell’Espanyol, già trattato l’estate scorsa, è del tutto naturale. Fra tante esche lanciate, qualcosa di buono salterà fuori, è la filosofia". Così Tuttosport sulla trattativa che il Torino starebbe portando avanti per tenere Vlasic in granata. Inoltre si lavora anche per il rinnovo di Djidji.: "A tal proposito, è apertissima la trattativa per il prolungamento del contratto di Koffi Djidji. Il difensore francese, come è noto, è legato alla società granata fino al termine di questa stagione, dunque fino al 30 giugno, però Davide Vagnati spera di riuscire ad arrivare al più presto a un accordo per fare in modo che il francese possa rimanere sotto la Mole ancora a lungo".