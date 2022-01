Tuttosport: “Il Toro vuole Gatti anche se rimane Izzo, 9 milioni la richiesta”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le ultime novità di mercato del Torino. Il club di via Arcivescovado è interessato a portare ancora un nuovo giocatore all'ombra della Mole e l'obiettivo è Federico Gatti. Il difensore di proprietà del Frosinone è ambita da diverse squadre di Serie A ma Davide Vagnati vorrebbe portarlo in granata anche se non dovesse uscire Armando Izzo. Secondo il quotidiano piemontese, il difensore ex Genoa ed Avellino interessa alla Salernitana che però non è una destinazione gradita al giocatore e quindi è possibile che resti in granata fino a fine stagione. Nonostante ciò il Toro proverà fino all'ultimo a prendere Gatti per il quale la richiesta del Frosinone è di 9 milioni di euro più 1 di bonus. Infine Tuttosport riporta anche l'idea del Toro riguardo a Mohamed Fares che una volta smaltito l'infortunio potrebbe anche restare in granata perché verrà proposto alla Lazio il prestito gratuito per la prossima stagione.