Tuttosport: “Ilic-Hien, affare da 40 milioni”

Su Tuttosport spazio al calciomercato e all'interesse del Torino per la coppia Ilic-Hien. Il club granata vorrebbe portare il mediano mancino a Torino già a gennaio, mentre per il difensore si aspetterebbe luglio. "Anche ieri sono proseguite le trattative tra Vagnati e gli agenti dei due calciatori del Verona - scrive il quotidiano - L’obiettivo del dt è trovare al più presto gli accordi con entrambi, per poi varare insieme a Cairo l’assalto finale al duo Setti-Sogliano". L'offerta del club granata sarebbe vicina a quella gradita agli scaligeri: "Vagnati ha messo sul piatto una proposta complessiva da 18 milioni: 15 sicuri più 3 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. In pratica, alla fine della fiera, Ilic e Hien costerebbero tra 17 e 18 milioni. Il Verona vorrebbe che il Torino arrivasse a 20".