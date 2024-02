Tuttosport: “Ilic pronto a scardinare il Sassuolo”

Quale coppia di centrocampisti schiererà Juric contro il Sassuolo? Se lo chiede Tuttosport nell'edizione odierna caldeggiando la candidatura di Ivan Ilic. "Una cosa è certa: contro la Salernitana è apparso evidente come il contributo del serbo sia importante, per questo Torino - scrive il quotidiano - Nel quarto d’ora recupero compreso nel quale è stato in campo, Ilic ha infatti giocato tre o quattro palloni disegnati in modo tale da tagliare fuori la corposa linea difensiva predisposta da Filippo Inzaghi". Conclude il quotidiano: "Se Dionisi abbasserà il baricentro medio della squadra, compattando i centrocampisti pochi metri davanti alla linea difensiva, l’utilizzo di Ilic si renderà necessario".