Tuttosport: “Ilic riparte da zero”

La situazione di Ivan Ilic è complicata. Il serbo, partito titolare ad inizio stagione, ha completamente smarrito la bussola. Prima i guai fisici, poi le chiamate di Vanoli e infine il mancato approdo allo Spartak Mosca. Va detto però che la situazione ora potrebbe tornargli utile per riprendere credibilità. "Toccare il fondo porta con sé un beneficio intrinseco: il margine di crescita in tali casi è molto ampio, e basta poco per migliorare la propria condizione. Osservata da questa posizione, la situazione di Ivan Ilic è favorevole al serbo. Il quale in pochi mesi ha perso praticamente tutto, dal punto di vista professionale: a partire dall’integrità fisica a causa di un problema muscolare. Un guaio che, aggiunto a un apporto non adeguato alla causa, lo ha condotto ai margini del Toro".