Tuttosport: “In venti anni di presidenza mai superati i quarti di Coppa Italia”

"Cairo, hai saputo del Bologna? - Scrive l'edizione odierna del quotidiano, che poi prosegue - Toro, i fatturati sono simili loro Champions e poi Coppa. I rossoblù hanno avviato un ciclo positivo tra decisioni di mercato coerenti e scelte lungimiranti .Nell’intrigo Caprile c’è anche Sanabria. Vagnati pronto a trattare sia con i campani sia con i sardi, nel caso. E Nicola apprezza il paraguaiano." Infine sul quotidiano si parla dell'evento di questa sera, venerdì 16 maggio, al Museo del rande Torino: "Stasera evento al Museo del Grande Torino per il 49° anniversario dell’ultimo scudetto. 'Raccontiamo i miti granata'. Pecci e Salvadori, nel ‘76 campioni d’Italia, tra aneddoti, nuovi libri, quadri in mostra, dibattiti coi tifosi. Graziani e i derby «Ecco perché vincevamo noi» Una chiacchierata particolare tra Graziani, campione d’Italia col Torino nel 1976, e Sorrentino, ex portiere granata, ai microfoni di Betsson.Sport. Tra i temi toccati dal centravanti anche i derby contro la Juve: «Per noi erano qualcosa di particolare e la forza che mettevamo era quasi esagerata. Ci preparavamo in un modo speciale e spesso questa carica ci ha dato la possibilità di vincere, nonostante loro fossero più forti, sulla carta. Era come se il popolo scendesse in campo contro la borghesia. Loro rappresentavano il potere, la squadra più ricca e forte, mentre noi eravamo gli operai, il popolo. E proprio da questa differenza nasceva lo spirito del vecchio cuore Toro, quello spirito combattivo che affondava le sue radici nel mito del Grande Torino»".