Tuttosport: “Inter in pressing su Belotti”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

L'Inter per il dopo Lukaku pensa al Gallo Belotti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro sta pensando seriemente al capitano del Torino: i costi del cartellino del granata sono inferiori a quelli di altri profili, su tutti Zapata dell’Atalanta per il quale servono dai 40 milioni in su. Decisamente inferiore il costo per assicurarsi un giocatore che, con il Toro, ha il contratto in scadenza nella prossima stagione: dai 30 milioni in giù.