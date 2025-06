Tuttosport: “Intrigo Caprile, ci sono anche altri due nomi per la porta del Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport questa mattina rilancia alcune novità sul mercato del Torino che è alla ricerca di un nuovo portiere, nel caso in cui Vanja Milinkovic-Savic dovesse essere ceduto. Il primo nome seguito dalla dirigenza granata è Elia Caprile, 23enne che il Cagliari vuole riscattare dal Napoli dopo che ha giocato in Sardegna negli ultimi sei mesi del campionato 2024/25. Ci sarà da capire però se il club rossoblù vorrà davvero cedere il portiere e se sarà disposto a farlo a un prezzo che il Torino accetterà di pagare. Spuntano però già anche altri due nomi alternativi: il primo è Lorenzo Montipò del Verona, 29enne che conosce già bene il campionato italiano visto che milita in Serie A dal 2020 quando ancora difendeva i pali del Benevento, il secondo invece è una scommessa dal Brasile e si tratta del 30enne Leo Jardim del Vasco da Gama. Il quotidiano piemontese fa infine anche il nome di Ivan Provedel che resta sullo sfondo ma rimane molto complicato e con Baroni alla Lazio negli ultimi mesi aveva pure perso il posto.