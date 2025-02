Tuttosport: “Invasione dei tifosi del Toro a Monza, entusiasmo granata”

Tuttosport questa mattina analizza la situazione al botteghino in vista della partita di domenica tra Monza e Torino. La vittoria di Samuele Ricci e compagni contro il Milan ha dato la carica ai tifosi granata che sono pronti ad invadere l'U-Power Stadium di Monza. Sono stati già venduti infatti ben 2000 biglietti su un totale di 2500 nel settore ospiti per la partita contro i biancorossi. Il tecnico del Toro, Paolo Vanoli potrà così contare su una spinta in più per questo match, un folto pubblico granata che possa aiutare la squadra a battere una delle avversarie più in difficoltà in tutta la Serie A. Dopo questa trasferta in Brianza, il Torino dovrà poi vedersela contro altre due squadre attualmente in lotta per la salvezza come Parma (ancora fuori casa) e poi Empoli (all'Olimpico Grande Torino).