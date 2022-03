Tuttosport: “Izzo potrebbe tornare titolare con il Genoa, ha voglia di riscatto”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport si parla di Ivan Juric e Armando Izzo. Il difensore granata ha passato più dei due terzi di stagione in esilio tra panchine e infermerie, adesso il tecnico del Torino sta pensando di rilanciarlo da titolare contro il Genoa. In maglia rossoblù "era un suo “poulain”, al punto che lo definì «top player». Appena Juric è giunto al Toro, Izzo ha ripagato gli apprezzamenti gratificandolo di entusiasti paragoni con Gasperini e dicendosi convinto di un ritorno in Nazionale sotto la sua sapiente guida. Senonché, il croato non ha ritrovato il difensore di cui aveva caldeggiato la conferma: probabilmente si è da lui sentito tradito per alcuni atteggiamenti in campo e fuori ritenuti non consoni. Laddove Izzo non ha inizialmente dato il meglio di sé per riconquistare la fiducia perduta: tanto che in più di un’occasione Juric ha fatto giocare la qualunque, anche nell’emergenza più totale, pur di non reintegrarlo in una retroguardia nel frattempo ben assemblatasi attorno al perno Bremer. Poi, però, dai e dai, Juric ha visto poco alla volta qualcosa cambiare. Il ragazzo di Scampia si è rimesso lì, a testa bassa, a lavorare in allenamento per guadagnarsi il lauto ingaggio, mandando qualche segnale confortante".