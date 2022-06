Tuttosport: “Joao Pedro in trattativa, Zaza e Milinkovic potrebbero salutare”

Un altro giocatore sulla lista di Vagnati, e un altro club che lo contende insieme ai granata: per Joao Pedro le cose sembrano essere più complicate del previsto. Sull'attaccante del Cagliari adesso c'è anche l'interesse del neopromosso Monza, e il ds granata è determinato però a portarlo sotto la Mole. "Il Toro aveva offerto al Cagliari 5 milioni contro i 10 chiesti dalla società sarda. E su queste basi - scrive Tuttosport - i diretti interessati hanno deciso di risentirsi. Nel frattempo si è inserito il Monza. Adriano Galliani, abilissimo a sfruttare queste occasioni in decisioni, ha messo la freccia e sta cercando il sorpasso. Ha proposto 7 milioni cash per il cartellino, garantendo a Joao Pedro un contratto triennale da due milioni a stagione, la stessa cifra proposta dal club granata. Che a

sua volta, appresa l’iniziativa brianzola, ha fatto sapere al Cagliari di pareggiare l’offerta dei lombardi e se sarà necessario alzarla di un milione, portandola dunque a 8. E sottolineando, però, che più di questo non intende sborsare". Oltre a cercare un sostituto per attaccanti e trequarti, bisogna anche pensare al post-Bremer: la società granata è in contatto con lo Spezia per Nikolaou. E se si parla di arrivi, si parla anche di probabili partenze: con l'arrivo in granata di Gabriel ad affiancare Berisha, per Milinkovic-Savic si apre la pista Fiorentina, a fianco di Terracciano. In attacco, Simone Zaza potrebbe trovare spazio in Spagna: Maiorca, Cadice ed Espanyol sembrano essere i tre club maggiormente interessati al granata.