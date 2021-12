Tuttosport: “Juric contro Mihajlovic, carissimi nemici”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nel 2006 Sinisa Mihajlovic appendeva gli scarpini al chiodo, Ivan Juric si prepara al salto in Serie A, ricorda Tuttosport nell'edizione odierna ripercorrendo la carriera calcistica dei due tecnici. "Li accomuna il carisma e la passione per il mestiere di allenatore: sono malati di calcio - scrive ancora il quotidiano - E il Toro li ha uniti". Tra i due tecnici c'è stima reciproca, entrambi sono agonisti e vorranno lasciare il segno in Torino-Bologna. Su Tuttosport focus anche di mercato con la suggestione Tommaso Pobega: il cartellino è del Milan ma, secondo il quotidiano, i granata avrebbero avviato contatti per sondare il terreno e valutare anche l'interesse di Stefano Pioli per Gleison Bremer.