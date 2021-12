Tuttosport: “Juric e Cairo: confronto a cena”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La serata di ieri - lunedì 13 dicembre - ha visto svolgersi allo Stadio Olimpico "Grande Torino" la cena di Natale della società, alla quale hanno partecipato tutti: "Cairo, Vagnati, la dirigenza, i vari dipendenti, l’allenatore, i suoi staff, insomma, la rosa al completo". Per Cairo e Juric è stata quindi l'occasione di incontrarsi dopo le dure parole del tecnico nella conferenza stampa pre Bologna. In un clima gioviale come quello che si viveva ieri sera però, i due si sono scambiati ovviamente solo qualche battuta, in un clima di totale tranquillità e relax. "E’ tutto un tiro alla fune, il rapporto Cairo-Juric. Dal mercato alle esigenze spicciole. Ma poi si danno la mano. Come ieri sera, nel ventre dello stadio. Finché Juric andrà bene, il cerino acceso sarà in mano a Cairo. Però la cena è stata un buon incontro".