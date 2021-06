Tuttosport: “Juric esamina il Filadelfia, vuole un centro sportivo funzionale”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le immagini della visita di ieri di Ivan Juric allo stadio Filadelfia. Il neo tecnico del Torino ha chiesto a Cairo di investire per creare diverse migliorie dato che cuole un centro sportivo funzionale. Le prime richieste dell'ex allenatore del Verona secondo il, quotidiano piemontese, sono state la sala mensa e la sala relax che sono ritenute utili da Juric per creare un gruppo unito.

In chiusura Tuttosport scrive riguardo la trattativa del Torino per Junior Messias del Crotone. Il brasiliano è uno dei nomi accostati con più insistenza al Toro e adesso che la squadra calabrese è retrocessa in Serie B dovrà cedere Messias senza ombra di dubbio.