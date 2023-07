Tuttosport: “Juric ha chiesto anche Tameze. Il Toro ci prova, clausola 3,5 milioni”

"Tameze ha appiccicata sulla fronte una clausola rescissoria più che mai allettante, valida soltanto in questa finestra estiva: da 3,5 milioni (il suo valore di mercato, però, è almeno il doppio). In questa maniera il club veneto è riuscito in qualche modo a cautelarsi e a proteggere il capitale (plusvalenza compresa), dal momento che adesso Tameze vuole compiere un salto di qualità e non è interessato a rinnovare il contratto in gialloblù. Per lui si sono registrati sondaggi in crescendo del Monza e del Cagliari, in particolare, con inserimenti anche di Lazio, Atalanta e Genoa. Ora si iscrive... pubblicamente alla corsa anche il Torino, che potrà avere dalla sua un asso speciale per convincere il centrocampista, appunto Juric. La vera chiave, infatti, non è versare al Verona ciò che è del Verona (quei 3,5 milioni), ma riuscire a convincere Tameze, alla ricerca del contratto più remunerativo della carriera". Così Tuttosport su Tameze, mentre si continua a trattare per Doig: "L'’under 21 scozzese Doig, terzino sinistro di spinta, giovane di belle qualità già dimostrate sul campo in questo primo anno in Italia e ancora dalle ampie potenzialità, a sua volta in uscita (proposti tra 5 e 6 milioni, quasi uno in più del Bologna: ma i veronesi ne chiedono tra 7 e 8. Migliore è già risultata anche l’off erta granata all’esterno, quanto all’ingaggio). Da vedersi come si svilupperanno le trattative tra il Torino e il Verona".