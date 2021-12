Tuttosport: “Juric mastica amaro, contro il Verona serve un altro Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La sconfitta di Marassi contro la Sampdoria, che ha sancito l'uscita del Toro dalla Coppa Italia, lascia l'amaro in bocca al tecnico Juric, insoddisfatto della prestazione di alcune delle cosiddette "seconde linee" chiamate in causa a Genova. Queste le parole dell'allenatore croato riportate da Tuttosport: "<<Il Toro era competitivo, ma qualcuno mi è piaciuto e qualcuno meno. Si poteva fare di più, questo sì. Abbiamo preso due gol assurdi: non si possono perdere certi contrasti, in questo calcio cambiato nella dinamicità, nel gioco, nella tecnica, nella velocità: di lento non c'è più niente. [...] L'indecisione di Aina sul 2-1? Se contro il Verona andiamo così molli, sulle seconde palle ce ne fanno sei>>".