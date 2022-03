Tuttosport: “Juric non supportato ancora al 100% dalla società”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Avvicinarsi non equivale a fondersi in un tutt’uno perseguendo l’obiettivo. A chiarire il punto è stato Ivan Juric, al solito concreto nel sottolineare le mancanze del Torino inteso come sintesi di forze societarie e tecniche, dopo l’1-1 contro l’Inter": l'ennesima vittoria sfumata ha evidenziato ciò che ancora manca al Toro, e che la società non ha ancora dato al tecnico croato, al di là del mercato estivo ed invernale. E oltre a queste divergenze interne, anche la direzione arbitrale ci mette del suo: ai granata, mancano almeno 6 punti a causa di errori arbitrali, a partire dal rigore mancato di Ranocchia su Belotti, sul quale non viene neanche richiesta la visione al Var da parte dell'arbitro in campo, e facendo riferimento anche all'episodio Medel-Skorupski nella gara contro il Bologna. E se la classe arbitrale non è ancora migliorata, la società granata si sta avviando: in attacco serve un giocatore come Simeone o Joao Pedro, a fianco di Belotti e Sanabria, che segna ancora troppo poco.