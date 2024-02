Tuttosport: “Juric: ‘Resto solo se sarà Europa’”

Ivan Juric - in una conferenza stampa straordinaria 24 ore dopo il pareggio casalingo con la Salernitana - ha deciso di mettere le cose in chiaro: "Desidero parlare di nuovo per capirci meglio. Con tutta sincerità, le mie parole e le mie idee volevano essere altamente propositive, non c’era sicuramente la volontà di creare scontenti o delusioni citando le parole del cantante tifoso Willie Peyote. Siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti uniti al 100% in modo da conquistare insieme un risultato che sarebbe fantastico". Poi il tecnico ha parlato del suo futuro: "Con tutta sincerità, se alla fi ne non andassi in Europa, cosa ci farei ancora qui? Solo per avere un nuovo contratto e prendere altri soldi? Io devo andare in Europa. E se vado in Europa poi mi siedo, parlo con il presidente e Davide (Vagnati, ndr) e ragioniamo su tutto. Si dovrebbe apprezzare tutto questo".