Tuttosport: “Juric, sei punti per ridare senso al Toro”

"Il tempo dei mugugni, della scarsa attenzione alla gestione fisica manifestata da alcuni elementi al momento di presentarsi in ritiro, all’atteggiamento svagato se non peggio di altri negli allenamenti al Filadelfia è scaduto" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Il Toro, eliminato dalla Coppa Italia, si prepara a sfidare il Sassuolo con la consapevolezza che si tratti di un crocevia importante per la stagione. Sottolinea in chiusura il quotidiano: "Guardando a una classifica che con almeno 4 punti in più potrà posizionare il Toro a ridosso delle prime, ma che in caso di altri passi falsi rischierebbe di coinvolgere i granata, ora a sole tre lunghezze dal quart’ultimo posto occupato dal Cagliari, in zona retrocessione".