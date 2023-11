Tuttosport: “Juric si è ripreso il Toro”

"Quando un danno oggettivo può evolvere in opportunità - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna - Il Toro attuale dimostra che se l’ambiente è sano, e i risultati arrivano, c’è quasi sempre la possibilità di aprire una spazio di positività pur partendo da una situazione negativa". Dopo il rammarico per non aver ottenuto più di un pareggio a Monza, c'è gran voglia di far bene alla ripresa. Scrive il quotidiano: "'Vinciamo a Bologna!', il coro che si è alzato prima da un compagno e che ne ha coinvolti molti altri. Un messaggio forte, importante, rivolto non a dimenticare errori arbitrali che non dovranno ripetersi, bensì teso a creare il giusto clima di fiducia". Le ultime prove hanno messo in luce un Toro rinato con Juric saldamente al timone. "Soprattutto lo spogliatoio si è ritrovato" conclude Tuttosport.