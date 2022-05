Tuttosport: “Juric spinge per il rinnovo di Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con il Napoli, tra i tanti argomenti trattati, Juric ha parlato della situazione in casa granata riguardante il Gallo Belotti : "A volte - ha detto il tecnico croato - mi sembra un gioco da bambini: il Gallo può ancora dare tanto dal punto di vista calcistico, se vogliono, si vedono e la chiudono là...è tutto molto più semplice di quanto si dica. Non bisogna perdere i giocatori forti che hai".

Per quanto riguarda il capitolo portieri il quotidiano scrive: "Il Torino si sta già muovendo, ovviamente. Difficile pensare che Milinkovic-Savic possa essere riconfermato. Non è un mistero che in cima alla lista dei desideri ci sia Cragno del Cagliari: la variabile retrocessione può cambiare tanto prospettive e costi, ma di sicuro per un elemento del genere andrebbe fatto un investimento importante."