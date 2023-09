Tuttosport: “La Maratona ringrazia Buongiorno, cori anche per Zapata “

"Radonjic, il bello dell'artista".Questo il titolo sulla pagina dedicata al Torino di Tuttosport, che continua: "La squadra di Juric fatica anche questa volta a rendersi pericolosa. Ci vuole un'invenzione di Nemanja, inizialmente in panchina, per sgretolare la resistenza dei rossoblù e regalare al Toro la prima vittoria stagionale. Positivo anche l'esordio di Zapata, il colombiano tiene la palla e occupa l'area: l'uomo che serviva. Non bene gli esterni: Bellanova e Vojvoda non incidono. Perfetti Schuurs e Buongiorno, Ilic entra e cambia la partita, con lui e Radonjic in campo Juric ritrova la fantasia". L'edizione odierna del giornale dedica anche un riquadro alla Maratona: "Pubblico da big match, 25.000 spettatori. Euforia e cori anche per Zapata. Ma il ringraziamento più importante va a Buongiorno, la Maratona lo ha omaggiato con uno striscione posto nel primo anello:con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato. Grazie Buongiorno".