Tuttosport: “La missione di Vlasic: diventare più decisivo”

In ombra per buona parte della stagione, solo a sprazzi si sono viste le qualità di Nikola Vlasic. Piede caldissimo, ma la luce si accende solo ad intermittenza. Tuttosport si concentra proprio su questo aspetto: "Vlasic, che si era ritagliato il soprannome di pitbull per la grinta e la tenacia con la quale interpreta( va) le partite, ha forza fisica e visione di gioco per agire anche alle spalle delle punte. Là dove, però, non ha ancora trovato continuità di rendimento, anche se nelle ultime settimane è stato tra i più convincenti. Deve prendere per mano una squadra che ha tantissimo bisogno di altri gol, oltre a quelli che garantisce Zapata". E ancora: "A servire, adesso, sono anche le marcature di Vlasic. Il quale con la proverbiale disponibilità negli ultimi giorni ha insistito al Filadelfia per trovare nuove linee di attacco, differenti soluzioni per colpire".