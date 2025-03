Tuttosport: “La potenza del tifo nelle parole di Vanoli: 21 mila in campo”

L'edizione oggi in edicola del quotidiano Tuttosport dedica un approfondimento al tifo granata. Circa 21 mila tifosi, la previsione del quotidiano riguardo al numero dei presenti per Torino-Empoli. Non una cifra esorbitante, se si pensa alla capienza totale dello stadio, ma il quotidiano ci spiega perché è rilevante: "Sono tanti, eccome, se si mettono in fila alcune riflessioni. Punto primo, l’avversario non è esattamente un top club, la partita non è catalogabile quale match di cartello. E la classifica è quella che è: il Toro è undicesimo, lontanissimo dal terz’ultimo posto (giust’appunto l’Empoli, 13 punti sotto), ma distante anche dalle squadre che lo precedono. L’Udinese ha 5 punti in più, il Milan 9, la Fiorentina (ottava) 10, la Roma (settima) 11. Morale, ormai sono volati via anche quegli ultimi sogni europei, l’ipotesi di raggiungere la Conference è un miraggio nel vero senso del termine". Insomma, l'ennesimo plauso al tifo granata che già nelle trasferte di Monza e Parma aveva dimostrato il proprio attaccamento alla maglia e alla squadra.