Tuttosport: “La situazione dell’infermeria granata. Cambia un’amichevole”

lavorato sodo: "Ivan Juric, con il materiale che al momento si ritrova a disposizione - si legge su Tuttosport - , sta martellando senza soste pur di ottenere il massimo dai suoi uomini. E anche per oggi il menù è abbondante: palestra e piscina al mattino e pomeriggio al campo. Ieri si è rivisto all’opera Demba Seck: il senegalese ha recuperato dai problemi fisici dei giorni scorsi ed è tornato in gruppo. In compenso, però, non hanno preso parte alla sgambata del pomeriggio Jacopo Segre (a causa di trauma contusivo al polpaccio rimediato contro l’Eintracht Francoforte) e i febbricitanti Koffi Djidji e Antonio Sanabria. Così l’attacco, mai come adesso, è ridotto ai minimi termini: pure Pietro Pellegri non c’è, visto che sta smaltendo il trauma contusivo alla coscia destra accusato sabato". Per quanto riguarda l’amichevole del 23 luglio alle ore 17 allo Sportstadion Langau di Kitzbuhel, è cambiato l’avversario: non più l’Al-Wahda, bensì i campioni di Turchia del Trabzonspor. Successivamente il 27 luglio alle ore 18 si passa alla sfida contro l’Apollon Limassol e infine si chiude il 30 luglio alle ore 17 (non più alle