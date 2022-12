Tuttosport: “La strategia del Toro, gennaio mese decisivo”

"Il Toro guarda al mercato dove ha allacciato diverse trattative ma, soprattutto, guarda in casa propria per costruire un futuro vincente - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - Nei giorni scorsi c’è stato un summit tra Cairo, Vagnati e Juric dove sono state gettate le basi di un programma dettagliato". Primo nodo, guardare alle scadenze di contratto nel 2023 e 2024: "Dal vertice è scaturita una cosa: il club terrà solo i giocatori che hanno gli stimoli giusti per restare al Toro. Non si verificherà un nuovo caso Belotti". Verranno quindi discusse le questioni Aina, Djidji, Karamoh, Edera, Adopo e Gemello, tutti in scadenza nel 2023 con priorità ai primi due. Poi c'è il blocco di quelli con fine contratto nel 2024, tra cui il tecnico Ivan Juric. Tra i giocatori invece figurano Vanja, Berisha, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Lukic, Linetty e Garbett. Sullo sfondo il mercato, che potrebbe aggiungere altra carne sul fuoco.