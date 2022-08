Tuttosport, l’agente di Lazaro: “Qui per dimostrare quanto vale”

Sull'edizione odierna di Tuttosport c'è un'intervista esclusiva all'agente di Lazaro, che commenta così l'arrivo in granata del suo assistito: "È molto contento. Vuole giocare il più possibile. E il Torino è un’ottima società, oltre che un club storico. Avrà buone possibilità per far vedere chi è e mostrare le proprie qualità. [...]. Su di lui c’era un’altra squadra in Italia. Ma pure qualcosa in Germania e in Francia. Lui però voleva mettersi alla prova in Serie A. Il Torino ci ha particolarmente impressionato. È la migliore opzione per lui, vedrete". Oggi è atteso un commento sulla lite fra Vagnati e Juric del Presidente Cairo al Memorial dedicato ai suoi genitori : "Il solo commento pubblico finora è quello lasciato filtrare attraverso Whatsapp il giorno dopo il fattaccio: "Si sono chiariti, riappacificati e sono più uniti e in sintonia di prima. Altro non c’è da aggiungere". Così disse - anzi scrisse - Urbano Cairo a ventiquattr’ore dalla lite tra Davide Vagnati e Ivan Juric nel ritiro austriaco di Waidring. [...] Se è obiettivamente presto per immaginare scenari rivoluzionari, è pur vero che l’odierna uscita “ufficiale” di Cairo autorizza a ipotizzare che il presidente concederà qualche riga in più anche se l’occasione - il torneo per le formazioni Primavera intitolato ai genitori, Maria Carla e Giuseppe, scomparso meno di due mesi fa - è di tutt’altro genere. Ma è evidente che è impossibile non ritornare su una questione così spinosa, proprio e soprattutto per la terribile popolarità che le immagini hanno avuto. Cairo ribadirà che il chiarimento c’è stato e che tutti operano per il bene del Toro".