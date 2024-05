Tuttosport: “L’altro Toro sa stupire”

"E così, alla fine, dalla melma mentale è uscito all’improvviso un fiore di 18 anni, Savva - si legge - . E poi persino un diagonale di Pellegri capace di sfidare tutte le leggi di Euclide e Archimede messe assieme: in mezzo alle gambe di Montipò, doppio palo e palla in porta, là dove raccogliere incredibilmente anche mezzo passaporto per i viaggi in Conference. La melma è ciò che ha descritto lo stesso Juric, a posteriori".